رئيس الجمهورية يتسلّم تقرير محكمة المحاسبات

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 4 فيفري 2021 بقصر قرطاج نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الذي قدم له التقرير السنوي الثاني والثلاثين للمحكمة، إلى جانب تقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018 .وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مناسبة للحديث عن الجزاء الذي يجب أن يترتب عن مثل هذه التقارير ومنها خاصة التقرير الذي أعدته محكمة المحاسبات والمتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.كما تم التطرق إلى عديد المواضيع الأخرى المتعلقة بالدور الذي يمكن أن تقوم به دائرة المحاسبات وسائر المحاكم الأخرى على اختلاف أصنافها، لأن القانون لا يمكن أن يكون له أثر داخل المجتمع إلا إذا كان هناك قضاء ناجز يعمل على تطبيقه على قدم المساواة بين الجميع.