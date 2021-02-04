   Abdelhalim - Yaalbi Ya Khali  

مراد الزغيدي: قيس سعيد ليس لديه أي حلول ويريد حشر الجميع في الزاوية واستعمل أسلوبا تكفيريا ضد خصومه

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 36 ث
انتقد الخميس 4 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم، مراد الزغيدي تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحوير الوزاري خلال استضافته للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

واستنكر الزغيدي ما وصفه الأسلوب التكفيري للرئيس في التعامل مع خصومه الذين يعتبرون اليمين الدستورية مجرد اجراء غير ملزم من خلال قوله " من يعتبرون اليمين مجرّد اجراء قد يعتبرون أيضا الوقوف على الصراط يوم القيامة مجرد اجراء او النطق بالشهادتين مجرد اجراء".
واعتبر الزغيدي أن الرئيس لم يقدم حلولا بل أن رغبته كانت واضحة حشر الجميع في الزاوية والدفع نحو مزيد تأزيم الوضع.


واشار الزغيدي الي أن قيس سعيد قد يكون خسر اتحاد الشغل مبينا ان الرئيس رفض دعوة الطبوبي للحوار مع رئيسي الحكومة والبرلمان.






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