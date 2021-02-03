رئيس الحكومة يستقبل ممثلين عن النقابات الأمنية

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الأربعاء 03 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة ممثلين عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة العامة للحرس الوطني ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي واتحاد نقابات الحماية المدنية.وتوجه رئيس الحكومة في مستهل الجلسة بتحية اكبار واجلال إلى كافة أبناء العائلة الأمنية منوّها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في كل الفترات الصعبة التي تعرفها بلادنا لعل آخرها التضحيات الجسام التي قدمها الأمنيون في مواجهة جائحة كورونا، والتي قدمت فيها المؤسسة الأمنية عديد الشهداء الذين وافتهم المنية بسبب إصابتهم بهذا الفيروس.وعاد رئيس الحكومة على الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، مؤكدا في هذا السياق، أن الدولة هي الضامنة لحرية التظاهر والاحتجاج ومعتبرا أن المؤسسة الأمنية تتولّى تأطير كل الاحتجاجات الشرعية والسلمية خاصة وأنها تعبّر عن تطلعات ومشاغل المواطنين وحتى الأمنيين أنفسهم، لكنه في المقابل ندّد بكل الاحتجاجات التي تعمد للعنف والاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وتنتهج التخريب والشغب والفوضى.وأكد هشام مشيشي أن هذه الجلسة تمثل فرصة للاستماع لمشاغل العائلة الأمنية الموسعة واستحقاقاتها، مبينا في هذا الخصوص استعداد الحكومة للتّفاعل إيجابيا مع جملة المطالب الاجتماعية والمهنية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة من ذلك استحثاث النظر في مشاريع تنقيح القوانين الأساسية لأسلاك قوات الأمن الداخلي وإعادة ترتيب المسارات المهنية للأعوان بما يفضي إلى تحسين الأداء الأمني، خاصة وان بلادنا في حرب متواصلة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.