بلدية بنزرت تلغي الاقتطاع الالي من أجور الموظفين لمعلوم الانخراط في النقابات وعلى رأسها اتحاد الشغل

باب نات -

أصدرت الاربعاء 3 فيفري، بلدية بنزرت بيانا أعلنت من خلاله أنها قررت الغاء الاقتطاع الآلي من الأجور لمعلوم انخراط أعوانها وموظفيها لفائدة النقابات المهنية.وأوضحت البلدية في بيانها أن على الاعوان بداية من شهر فيفري دفع معلوم انخراطاتهم مباشرة الي النقابات المعنيين بها.وعلق النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي على قرار بلدية بنزرت قائلا "بلدية بنزرت تدخل للتاريخ في محاربة الفساد ..أول بلدية في تونس تلغي الاقتطاع الألي للموظفين لفائدة عصابة اتحاد الخراب وتحرر موظفين البلدبة من عصابة الاتحاد وتعطي الحرية للموظفين في إختيار من يمثلهم من النقابات".تجدر الاشارة الي ان معلوم انخراط الأعوان في اتحاد الشغل يبلغ 3 دنانير شهريا أي بمجموع 36 دينار سنويا يتم اقتطاعها اليا من أجور المنخرطين.يذكر أنه سبق لأحد قيادات اتحاد الشغل أن صرح بأن عدد المنخرطين في المنظمة الشغيلة بلغ حوالي 700 ألف منخرط.