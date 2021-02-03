   Om Kalthoum - هذه ليلتي  

في اشارة لمصادقة البرلمان على التحوير الوزاري، قيس سعيد يشدد خلال استقباله الطبوبي على رفضه الخروقات للدستور

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 14:55 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - استقبل الاربعاء 3 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتناول اللقاء وفق بيان رئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ذكّر رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور مشددا على رفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة وذلك في اشارة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم بموجبه عرض التحوير الوزاري على البرلمان.
تجدر الاشارة الي أن الرئيس قيس سعيد سبق له في مراسلة وجهها لرئاسة البرلمان عن عدم اعترافه بجلسة التحوير الوزاري وعدم اعترافه بالنظام الداخلي لمجلس النواب كقانون باعتبار ان الدستور لا ينص على عرض التحويرات الوزارية على البرلمان.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219841



En continu

Toutes les news

الأربعاء 03 فيفري 2021 | 21 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:49 15:24 12:40 07:20 05:51
23°
 23° % 38 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1124°-1324°-1426°-1518°-12
  • Avoirs en devises
    22557,8

  • (2 fev)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,28235 DT        1$ =2,71946 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 fev)   1945,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة