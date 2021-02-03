في اشارة لمصادقة البرلمان على التحوير الوزاري، قيس سعيد يشدد خلال استقباله الطبوبي على رفضه الخروقات للدستور

باب نات -

استقبل الاربعاء 3 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.وتناول اللقاء وفق بيان رئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.وقد ذكّر رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور مشددا على رفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة وذلك في اشارة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم بموجبه عرض التحوير الوزاري على البرلمان.تجدر الاشارة الي أن الرئيس قيس سعيد سبق له في مراسلة وجهها لرئاسة البرلمان عن عدم اعترافه بجلسة التحوير الوزاري وعدم اعترافه بالنظام الداخلي لمجلس النواب كقانون باعتبار ان الدستور لا ينص على عرض التحويرات الوزارية على البرلمان.