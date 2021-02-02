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وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير أوكرانيا بتونس

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 16:43 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - إستقبل صباح اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بمقرّ الوزارة سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس. وتناول اللقاء البحث عن الفرص المتاحة لإرساء تعاون عسكري بين البلدين لا سيما في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات في ميادين ذات الاهتمام المشترك خاصة منها الطب العسكري.

وسلّم السفير الأوكراني بالمناسبة دعوة إلى وزير الدفاع الوطني لحضور معرض الصناعات العسكريّة الذي ستحتضنه مدينة “كييف” خلال شهر أفريل القادم.

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