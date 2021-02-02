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رئيس مجلس إدارة مجمع "Ooredoo" يؤكد الاهتمام باطلاق أشكال مختلفة من الاستثمار المباشر في تونس

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 16:58 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء سبل تدعيم نشاطات هذه الشركة في تونس وأفق تطويرها.


ونوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين تونس وقطر، معربا عن عزم بلادنا على تدعيم الاستثمارات القطرية في تونس دعما كاملا وتطويرها، من أجل الإستفادة في خلق فرص تنموية ومواطن شغل جديدة في عديد المجالات.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني عن اهتمام مجموعته بإطلاق أشكال مختلفة للاستثمار المباشر في تونس والعمل على ارساء شراكات تغطي مجالات عديدة بالنظر لما توفره السوق التونسية من امكانيات استثمارية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219784

Moutabe3  (South Africa)  |Mardi 02 Février 2021 à 17h 43m |           
مرحبا بأي مبادرات استثمارية خاصة إذا جاءت من الأشقاء العرب تدفع عجلة الإقتصاد التونسي إلى الأمام و تساهم في توفير مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل



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