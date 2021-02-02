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كتلة النهضة بالبرلمان تندد "بالممارسات الهمجية لرئيسة الكتلة الفاشية" وتدعو الي محاصرة كل سلوك عنيف

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 15:28 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - عقدت الثلاثاء 2 فيفري، كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نقطة اعلامية عبّرت من خلالها عن ادانتها الشديدة لما وصفتها المارسات الهمجية لرئيسة الكتلة الفاشية ودعت كل الكتل الي ادانة "هذه السلوكيات المنافية لأبسط اخلاقيات العمل النيابي".

وعبّرت الكتلة على لسان رئيسها عماد الخميري عن تضامنها مع النائبة سميرة الشواشي التي تعرضت لاعتداءات لفظية من طرف عبير موسي مست حرمتها كامرأة حسب تعبيره.
وأكّد عماد الخميري على أن كتلة النهضة تدعو الي محاصرة كل سلوك عنيف و الي ادانة كل تجاوز والي الانتباه لما تقوم به عبير موسي من استهداف لمؤسسة سيادسة ودستور بهدف الارباك والتعطيل خدمة لأجندات الاستبداد وفق تعبيره.







Commentaires


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Neuneu  (France)  |Mardi 02 Février 2021 à 16h 41m |           



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