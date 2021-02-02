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فوضى داخل البرلمان : عبير موسي تحتج بمكبرات الصوت

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 10:01 قراءة: 0 د, 26 ث
انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 برئاسة النائب الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي وسط أجواء مشحونة حيث احتج نواب عن كتلة الدستوري الحر على عدم إدانة العنف في حق رئيسة الحزب والكتلة عبير موسي.





نواب الدستوري عبروا عن احتجاجهم بحمل مكبّرات صوت ورفع شعارات في حق رئيسة الجلسة على غرار "أنت عار على المرأة التونسية" و"إدانة العنف يا جبانة".

ورغم هذه الأجواء تمت تلاوة تقرير مشروع قانون محل النظر خلال الجلسة التي تنعقد وفق الإجراءات الاستثنائية.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219759

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 02 Février 2021 à 10h 25m |           
هزلت حتى سامها كل مُفلس.....!!!!
تلك هي نتيجة سياسة الإنبطاح... و بوس خوك.....
لو وقّع المرحوم بائع الخمور السابق قانون الإنتخابات لما كانت هاته الباغية نائبة بالبرلمان...!!!!
لو أخرج بالقوة الشيخ الهمام هاته الباغية منذ الجلسة الأولى عندما رفضت آداء اليمين الدستورية....!!
لما وصل الإنحطاط بهذا المستوى...



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