فوضى داخل البرلمان : عبير موسي تحتج بمكبرات الصوت

انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 برئاسة النائب الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي وسط أجواء مشحونة حيث احتج نواب عن كتلة الدستوري الحر على عدم إدانة العنف في حق رئيسة الحزب والكتلة عبير موسي.نواب الدستوري عبروا عن احتجاجهم بحمل مكبّرات صوت ورفع شعارات في حق رئيسة الجلسة على غرار "أنت عار على المرأة التونسية" و"إدانة العنف يا جبانة".ورغم هذه الأجواء تمت تلاوة تقرير مشروع قانون محل النظر خلال الجلسة التي تنعقد وفق الإجراءات الاستثنائية.