   Farid - أول همسة  

الغنوشي: الدستور منح رئيس الدولة منصبا رمزيا

Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 - 00:05 قراءة: 0 د, 53 ث
أكد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب على هامش مشاركته في محادثة عبر تطبيقة ''زوم'' بأن ما يروج عن تعلق شبهات لبعض وزراء المشيشي الجدد لم تتوفر حتى الساعة أي معطيات تؤكده معتبرا أن هذه الشائعات محض اتهامات كيدية على حد وصفه هدفها الأول إسقاط التحوير.

كما تطرق الغنوشي إلى النظام السياسي الحالي بتونس فأوضح بأن الدستور وزع الصلاحيات بين السلط، ما يتطلب هامشا اكبر من الوقت حتى يتعوّد عليه الساسة لافتا إلى ان الدستور منح رئيس الدولة منصبا رمزيا ولكنه ليس ''إنشائيا'' وفق زعيم حركة النهضة.


على صعيد آخر قال الغنوشي إن صياغة القانون الانتخابي أفرزت برلمانا متشتتا ومنعت صعود أغلبية حاكمة تتمكن من تشكيل الفريق الوزاري ومباشرة مهامها بسلالة، داعيا إلى مراجعة هذا القانون.

وكان الرئيس قيس سعيد اعتبر أن "التحوير الحكومي" لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور التونسي، وتحديداً ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

وكان البرلمان منح الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219670

Amor2  (Switzerland)  |Dimanche 31 Janvier 2021 à 09h 29m |           
الاخشيدي قالها من دون ان يعلم !! الرئاسة ليست صندوق بريد !!!
وهي. بالفعل كذلك فالرئاسة شرفية حسب الدستور...
و ان كان الاخشيدي لا يقبل بهكذا نظام دستوري برلماني فلماذا ترشح اصلا لرئاسة الجمهورية ؟؟؟؟
ام ان الحقيقة بدأت ظاهرة انه خطط منذ البداية للانقلاب على الدستور ؟؟؟
بحجة أنه مجرد استاذ قانون دستوري و يحق له تأويل الدستور حسب رغبته الجامحة في السيطرة على كل مفاصل الدولة !!!
ان يريد كذلك فعليه انشاء حزب و تكوين جبهة برلمانية و يمسك رئاسة الحكومة و يفعل ما يريد !!!!



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