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بولبابه سالم لقناة الجزيرة مباشر: رفض الرئيس لقسم الوزراء الجدد سببه سياسي وليس قانوني

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 09:51 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج النافذة المسائية على قناة الجزيرة ان التعلل بالدستور في رفض رئيس الجمهورية لأداء قسم الوزراء الجدد أمامه ليس دقيقا لأن جذور الرفض سياسية حيث يعتبر قيس سعيد ان رئيس الحكومة هشام المشيشي تمرد عليه.

و أضاف بولبابه سالم ان نفس الإشكال حصل عند خلاف يوسف الشاهد مع الرئيس الباجي قايد السبسي ووقتها صرح استاذ القانون الدستوري قيس سعيد قبل 3 سنوات ان رئيس الحكومة غير ملزم باستشارة رئيس الدولة ،، و كان وقتها الباجي قايد السبسي قد وافق على اداء الوزراء الجدد القسم أمامه .
و قال بولبابه سالم ان القضاء هو الجهة الوحيدة التي تؤكد شبهات الفساد او تنفيها .

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