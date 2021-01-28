   Aballah Rwaished - رحلتي  

العلوي لسعيّد: سخّر نفسك لما أنت مؤتمن عليه وخلّي البلاد تخدم وتتنفّس وترتاح مالعصب ‎

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 12:16 قراءة: 1 د, 24 ث
باب نات - علّق الخميس 28 جانفي، النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على المراسلة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتي ينبهه فيها إلى وجود خطأ ب9 دقائق في تاريخ المراسلة وجب إصلاحه.

وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " ما أوسع بالك سيّدي الرّئيس"، موضحا " الجلسات تؤرّخ بتاريخ بدايتها، وجلسة التعديل بدأت يوم 26، وفوق هذا ودونو انتهت في نفس اليوم على الساعة 23و34دق، ورفعت الجلسة بشكل رسميّ، ثمّ تدخّلت إحدى النّائبات على معنى الفصل 118، وانتهى تدخلها بعد منتصف الليل بتسع دقائق!".


وتابع عبد اللطيف العلوي مخاطبا رئيس الجمهورية " يهديك ربّي يا سيادة الرّئيس! اخلع جبّة الأستاذ فلسنا طلبة عندك، وسخّر نفسك لما أنت مؤتمن عليه وخلّي البلاد تخدم، وتتنفّس، وتهدأ وترتاح مالعصب!".


وفي ما يلي تدوينة عبد اللطيف العلوي:
"ما أوسع بالك سيّدي الرّئيس!!
الجلسات تؤرّخ بتاريخ بدايتها، وجلسة التعديل بدأت يوم 26، وفوق هذا ودونو انتهت في نفس اليوم على الساعة 23و34دق، ورفعت الجلسة بشكل رسميّ، ثمّ تدخّلت إحدى النّائبات على معنى الفصل 118، وانتهى تدخلها بعد منتصف الليل بتسع دقائق!
كلّ يوم بالنسبة للدولة له قيمته وأهميّته يا رئيس البلاد! هل يعقل أن تعطّل تنصيب وزرائها بهذه التّعلّة التي لا تعدو أن تكون أكثر من مجرّد مماحكة و"تقرقيش"!!
باقي الدّرس الدّستوري عن النّظام الداخلي لا يعنينا يا سيادة الرّئيس، فنحن انتخبناك رئيسا للدولة لا رئيسا لأساتذة القانون الدّستوريّ، ولست حجّة معرفيّة في هذا، لك رأيك ولهم رأيهم ولنا رأينا في هذا، ولا تزيدك سلطة الرّئاسة أيّة سلطة معرفيّة إضافيّة على الآخرين!
يهديك ربّي يا سيادة الرّئيس!
اخلع جبّة الأستاذ فلسنا طلبة عندك، وسخّر نفسك لما أنت مؤتمن عليه!
وخلّي البلاد تخدم، وتتنفّس، وتهدأ وترتاح مالعصب!
يا سيادة الرّئيس!"




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219514

Hechmi  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 31m |           
والله تونس مسكينة مشكلتها 9 دقائق، كرهنا السياسة. تونس مشكلتها اقتصاد وظروف اجتماعية صعبة نريد رجال تعمل تونس ليس في حاجة إلى رئيس ولا برلمان اتركونا كما كنا ستتقدم القاطرة انتخبناكم لتكونوا قوة دفع لا شد إل الوراء، والله غريب رئاسة دولة بأكملها تتابع في خطأ زمني ب 9 دقائق انتم تأخرتم بتونس سنوات إلى الوراء يا سادة ....



En continu

Toutes les news

الخميس 28 جانفي 2021 | 15 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:12 17:42 15:19 12:39 07:24 05:55
19°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-1323°-1323°-1316°-1317°-12
  • Avoirs en devises
    22794,2

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,28330 DT        1$ =2,70553 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   840,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة