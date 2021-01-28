العلوي لسعيّد: سخّر نفسك لما أنت مؤتمن عليه وخلّي البلاد تخدم وتتنفّس وترتاح مالعصب ‎

باب نات -

علّق الخميس 28 جانفي، النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على المراسلة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتي ينبهه فيها إلى وجود خطأ ب9 دقائق في تاريخ المراسلة وجب إصلاحه.وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " ما أوسع بالك سيّدي الرّئيس"، موضحا " الجلسات تؤرّخ بتاريخ بدايتها، وجلسة التعديل بدأت يوم 26، وفوق هذا ودونو انتهت في نفس اليوم على الساعة 23و34دق، ورفعت الجلسة بشكل رسميّ، ثمّ تدخّلت إحدى النّائبات على معنى الفصل 118، وانتهى تدخلها بعد منتصف الليل بتسع دقائق!".وتابع عبد اللطيف العلوي مخاطبا رئيس الجمهورية " يهديك ربّي يا سيادة الرّئيس! اخلع جبّة الأستاذ فلسنا طلبة عندك، وسخّر نفسك لما أنت مؤتمن عليه وخلّي البلاد تخدم، وتتنفّس، وتهدأ وترتاح مالعصب!"."ما أوسع بالك سيّدي الرّئيس!!الجلسات تؤرّخ بتاريخ بدايتها، وجلسة التعديل بدأت يوم 26، وفوق هذا ودونو انتهت في نفس اليوم على الساعة 23و34دق، ورفعت الجلسة بشكل رسميّ، ثمّ تدخّلت إحدى النّائبات على معنى الفصل 118، وانتهى تدخلها بعد منتصف الليل بتسع دقائق!كلّ يوم بالنسبة للدولة له قيمته وأهميّته يا رئيس البلاد! هل يعقل أن تعطّل تنصيب وزرائها بهذه التّعلّة التي لا تعدو أن تكون أكثر من مجرّد مماحكة و"تقرقيش"!!باقي الدّرس الدّستوري عن النّظام الداخلي لا يعنينا يا سيادة الرّئيس، فنحن انتخبناك رئيسا للدولة لا رئيسا لأساتذة القانون الدّستوريّ، ولست حجّة معرفيّة في هذا، لك رأيك ولهم رأيهم ولنا رأينا في هذا، ولا تزيدك سلطة الرّئاسة أيّة سلطة معرفيّة إضافيّة على الآخرين!يهديك ربّي يا سيادة الرّئيس!اخلع جبّة الأستاذ فلسنا طلبة عندك، وسخّر نفسك لما أنت مؤتمن عليه!وخلّي البلاد تخدم، وتتنفّس، وتهدأ وترتاح مالعصب!يا سيادة الرّئيس!"