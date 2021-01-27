   Abdelhalim Hafed - نعم يا حبيبي نعم  

الملحق السابق برئاسة الجمهورية: لا يمكن أن يصل إلى قرطاج طرد بريدي مجهول المصدر

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 22:09 قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - نشر الاربعاء 27 جانفي، الملحق بالديوان الرئاسي في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، معز الحريزي تدوينة بخصوص ما يروج حول محاولة تسميم رئيس الجمهورية بطرد بريدي مشبوه وغير معلوم المصدر.

وأكد الحريزي أن الطرود البريدية التي تصل قصر قرطاج معلومة المصدر وأنه لا يمكن ان يصل الي القصر طرد مجهول المصدر وان الطرود التي تصل تفحص بعناية من قبل مصالح الامن الرئاسي قبل تسليمها الى ادارة ديوان القصر التي تطلع عليها وتقرر ما يمرر للرئيس وما لا يمرر.


وبيّن أن الاغلبية الساحقة من الطرود البريدية لا تصل الرئيس وتنتهي في الديوان مشيرا الي انه اذا كانت هناك مواد سامة فان اول من يتعرض لها يكون اعوان الامن الرئاسي ومن ثم موظفي الديوان.

وأشار الي أنه لا يمكن لاي طرد ان يصل الى الرئيس مباشرة او ان يفتحه الرئيس مباشرة ملمحا الي ان تسميم الرئيس بطرد بريدي سيناريو لا يمكن حدوثه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219489

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 22h 45m |           
مازلنا نشوفو العجايب ...



En continu

Toutes les news

الأربعاء 27 جانفي 2021 | 14 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:41 15:18 12:39 07:25 05:56
15°
 15° % 77 :الرطــوبة
تونــس
6.17 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-919°-1323°-1323°-1216°-12
  • Avoirs en devises
    22794,2

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,28330 DT        1$ =2,70553 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   840,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة