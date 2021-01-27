   Abdelhalim Hafed - زي الهواء  

كمال بن مسعود: لا يحق لرئيس الجمهورية أن يستأثر بتأويل الدستور واذا رفض تأدية الوزراء الجدد لليمين فذلك خرق جسيم

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 12:18 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - قال الثلاثاء 26 جانفي، المحامي كمال بن مسعود، انه ورغم غياب المحكمة الدستورية فانه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يستأثر بتأويل الدستور في علاقة بآداء.
وشدّد بن مسعود أن الطرف الوحيد المؤهل خاليا لتأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية هو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتحدث بن مسعود في هذا السياق عن فرضية رفض رئيس الجمهورية اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
واعتبر أنه في حال سلَك رئيس الجمهورية هذا السلوك فذلك يمثل خرقا جسيما للدستور من نتائجه تعطيل دواليب الدولة مشيرا أنه اذا كانت المحكمة الدستورية موجودة فسيكون بالإمكان تحريك اجراءات عزل الرئيس.

وبين كمال بن مسعود ان تأدية اليمين الدستورية وفق القانون مسألة جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها و هي اختصاص مقيّد لرئيس الجمهورية وليست سلطة تقديرية أي أن رئيس الجمهورية لا يحق له رفض تأدية الوزراء لليمين.

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