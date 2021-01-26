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عياض اللومي : " نقول لرئيس الجمهورية ماكش ملك متوّج ، بينتنا الدستور و يزي ما خرقت الدستور "

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 12:16 قراءة: 0 د, 25 ث
انتقد الثلاثاء 27 جانفي، النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي قال فيها أن الوزراء المقترحين الفاسدين لن يؤدوا اليمين الدستورية.
وقال عياض اللومي خلال مداخلته بجلسة منح الثقة للوزراء الجدد مخاطبا قيس سعيّد " ماكش ملك متوّج ، بينتنا القانون و يزي ما خرقت الدستور"، مضيفا " ما صرح به قيس سعيّد شعبوية محضة".
وتابع عياض اللومي " التشكيك في كفاءة بعض الوزراء المقترحين غير مقبول ".





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