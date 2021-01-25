بولبابه سالم : مسائل الأمن القومي لا تناقش أمام عدسات الكاميرا

في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ذكّر الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم بجملة شهيرة قالها الرئيس قيس سعيد في حملته الانتخابية وهي : "مسائل الأمن القومي لا تناقش امام عدسات الكاميرا " ّ.
جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم و الصراع الذي أصبح علنيا بين رئيس الحكومة و رئيس الدولة حيث وجه رئيس الجمهورية انتقادات مباشرة لهشام المشيشي .
و كتب بولبابه سالم :
جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم و الصراع الذي أصبح علنيا بين رئيس الحكومة و رئيس الدولة حيث وجه رئيس الجمهورية انتقادات مباشرة لهشام المشيشي .
و كتب بولبابه سالم :
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