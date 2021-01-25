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بولبابه سالم : مسائل الأمن القومي لا تناقش أمام عدسات الكاميرا

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 20:54 قراءة: 0 د, 27 ث
في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ذكّر الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم بجملة شهيرة قالها الرئيس قيس سعيد في حملته الانتخابية وهي : "مسائل الأمن القومي لا تناقش امام عدسات الكاميرا " ّ.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم و الصراع الذي أصبح علنيا بين رئيس الحكومة و رئيس الدولة حيث وجه رئيس الجمهورية انتقادات مباشرة لهشام المشيشي .


و كتب بولبابه سالم :

"المسائل التي تتعلق بالأمن القومي لا تناقش امام عدسات الكاميرا .. و الهدوء من صفات السياسي الناجح ."





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219342

Jerbi1980  (France)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 22h 36m |           
قيس سعيد في مناظرته الرئاسية قال ذلك ايظاً بعظمته لسانه لكنه اليوم يفعل عكس ذلك.

اليكم المقطع:

https://www.youtube.com/watch?t=702&v=i0BSQB2NkM0&feature=youtu.be



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