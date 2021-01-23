صورة اليوم: منجي الرحوي ... افنى عمره في الإتجاه الخطأ حتى في المظاهرة عكس اتجاه المحتجين

باب نات -

تداولت السبت 23 جانفي، صفحات الفايسبوك صورة ظهر فيها النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي وهو محمول على الأكتاف خلال المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بإسقاط النظام.وأثارت صور الرحوي موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "10 سنوات في البرلمان غنم منها أكثر من 400 ألف دينار أجور ويطالب بإسقاط النظام...