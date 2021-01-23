صورة اليوم: منجي الرحوي ... افنى عمره في الإتجاه الخطأ حتى في المظاهرة عكس اتجاه المحتجين

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 21:45 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تداولت السبت 23 جانفي، صفحات الفايسبوك صورة ظهر فيها النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي وهو محمول على الأكتاف خلال المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بإسقاط النظام.

وأثارت صور الرحوي موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "10 سنوات في البرلمان غنم منها أكثر من 400 ألف دينار أجور ويطالب بإسقاط النظام...




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219244

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 23h 17m |           
الغريب حقا في الصورة هو ركوب الرحوي على الغير منتشيا وكانه يمتطي صهوة حصان
ثم منظر البؤس والذل لمن يحمله يكاد يبكي

3azizou  (Nigeria)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 22h 48m |           
توجه مباشر لمزبلة التاريخ

Karimyousef  (France)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 22h 33m |           
يتقاضي كل الامتيازات من البرلمان و يطالب في نفس الوقت باسقاطه،انها قمة السفالة والانتهازبة.كثيرمن الوطد كانو جلادين و انتهازيين ولا عهد لهم



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