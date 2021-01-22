الحامدي للطبوبي: "أنا بنت الحوض المنجمي ومشكلتي ليست مع اتحاد الشغل"

هاجم الجمعة 22 جانفي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الرئيسة المديرة العامة للتونيسار ألفة حامدي على خلفية اتهامها للنقابات بعرقلة مسار الاصلاح بالشركة.وقال الطبوبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج RDV9 "ألفة حامدي كلمتني وانا قلتلها عيش بنتي وسع بالك راك انت كنت عايشة في مناخ اخر في الخارج اما بلادنا راي الاعتصامات في كل حدب وصوب ولازم نتعاملو معاهم بهدوء".وأشار الي أنه وبعد الاتصال الذي جمعه بها تفاجأ بالفيديو الذي نشرته وعلق قائلا " يبدو أن البنية هاذي مغرومة بالاثارة متاع الفايسبوك...وتعطي في الشكلاطة وتحكي عالباركينغ".وتابع مستنكرا "مزال عندها جمعة وتحمل النقابات في المسؤولية" مشددا على ان الاصلاح لا يكون بالاثارة والشعبوية و"العنجرية" وهو يقصد العنجهية.وأضاف في نفس السياق بأن المسؤولين دائما يحملون النقابات مسؤولية فشلهم وعجزهم عن استنباط الحلول معتبرا ان الاصلاخ لا يمكن ان يكون بالشيطنة والسب و"البُورْباغندا" في اشارة للبروباغندا.وأردف متحديا " لا هي ولا غيرها يقدرو عالاتحاد لانو الاتخاد مبني علي قيم حب الوطن".ونفت الحامدي، أن يكون لها أي مشكل مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقالت الحامدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج RDV9، " مشلكتي هي مع الأعوان الذين قاموا بالاعتصام بالقرب من مكتبي وتعطيل عملي.. أنا أريد إصلاح التونيسار مع اتحاد الشغل وليس دونه"وفي ردّ على أمين عام المنظمة الشغيل نور الدين الطبوبي، أضافت: "صحيح أنني عملت لفترة طويلة خارج البلاد.. لكنّني إبنة الحوض المنجمي ولديّ فكرة عما يحدث في تونس"ودعت الحامدي ،الطبوبي، إلى العمل سويّا خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية بالشركة، مؤكدة احترامها وتقديرها للمنظمة وأمينها العام.