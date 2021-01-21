   Hasiba Rochdi - عاشقة  

التيار الديمقراطي يحذّر من خطّة ممنهجة لحركة النهضة لوضع ميليشيات تابعة لها في مواجهة المحتجين

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 17:24 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - أصدر الخميس 21 جانفي، حزب التيار الديمقراطي بيانا نبّه من خلاله الي وجود مؤشر على خطة ممنهجة من حركة النهضة لوضع ميليشيات تابعة لها في مواجهة المحتجين.

وأفاد الحزب بأن هذا المؤشر يتّح من خلال تصريحات لقيادات من حركة النهضة أكّدوا عزم حركتهم على المشاركة في فرض الأمن.
واعتبر التيار الديمقراطي أن تصريحات قيادات النهضة تمثل تعديا صارخا على الدستور داعيا قيادة الحركة الي التراجع عن هذه التصريحات.


كما طالب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى توضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي حسب نص البيان


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219130

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 17h 55m |           
التيار الديمفاشل يشطح شطحت الديك المذبوح، كل خطة وضعها لحرق البلاد فشلت فهو الآن يضع ثقله على النهضة.
حزب التيار خسر تونس في سنين من العمل بتعطيله المسار الديمقراطي كمعارضين او من داخل الحكم.
لا ننسى شروط محمد عبو بعد الانتخابات ساعة بعد خروج النتائج وحطم آمال التونسيين



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