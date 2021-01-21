التيار الديمقراطي يحذّر من خطّة ممنهجة لحركة النهضة لوضع ميليشيات تابعة لها في مواجهة المحتجين

باب نات -

أصدر الخميس 21 جانفي، حزب التيار الديمقراطي بيانا نبّه من خلاله الي وجود مؤشر على خطة ممنهجة من حركة النهضة لوضع ميليشيات تابعة لها في مواجهة المحتجين.وأفاد الحزب بأن هذا المؤشر يتّح من خلال تصريحات لقيادات من حركة النهضة أكّدوا عزم حركتهم على المشاركة في فرض الأمن.واعتبر التيار الديمقراطي أن تصريحات قيادات النهضة تمثل تعديا صارخا على الدستور داعيا قيادة الحركة الي التراجع عن هذه التصريحات.كما طالب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى توضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي حسب نص البيان