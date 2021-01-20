رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد

باب نات -

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة بتونس وهم :- Nuno DE MELO BELO سفير جمهورية البرتغال- Volodymyr KHOMANETS سفير جمهورية أكرانيا- عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعوديةوجرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.