     

في زيارة الرئيس للمنيهلة، صفحة رئاسة الجمهورية تنتشي بشعارات "يا رئيس نحّي البرلمان والأحزاب وديقاج النهضة"

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 22:43 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - نشرت الاثنين 18 جانفي، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو قصير مدته 3 دقائق و 15 ثانية، حول زيارة رئيس الجمهورية للمنيهلة.
وكان مثيرا للانتباه أن الفيديو تضمن تقريبا 25 ثانية لشعارات مطالبة بحل البرلمان والغاء الأحزاب ومناوئة لحركة النهضة.
وردد بعض من تحدث معهم رئيس الجمهورية شعارات "نحي الأحزاب"، "نحي البرلمان" و "ديقاج النهضة".


ونبه بعض المتابعين والخبراء في الاتصال الي ان تخصيص 25 ثانية لهذه الشعارات في فيديو مسجل، نشره المشرفون على صفحة رئاسة الجمهورية بدقة، لم يكن مجرد صدفة.

وأشار اخرون الي أن الشعارات المذكورة تم اقتطاعها ووضعها بعناية في نهاية الفيديو بشكل مسترسل يعكس تبني الرئاسة لهذه الشعارات و هي تتصرّف بصبيانية كأنها حزب معارض صغير, لا كمؤسسة لكل أبناء البلد على اختلاف توجهاتهم .




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218953

Karimyousef  (France)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 23h 23m |           
صبيانيات و سخافات.هل تتصور فرنسا،المانيا ايطاليا بدون احزاب.

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 23h 08m |           
لا أرى أي مشكل في هذا الفيديو كلام رئيس الدولة في محله ... وهو ليس مسؤول على مطالبات المجموعة من المواطنين الذين تبقى لهم الحرية المطلقة في رأيهم.



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الاثنين 18 جانفي 2021 | 5 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
10°
 15° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-915°-719°-816°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة