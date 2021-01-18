في زيارة الرئيس للمنيهلة، صفحة رئاسة الجمهورية تنتشي بشعارات "يا رئيس نحّي البرلمان والأحزاب وديقاج النهضة"

باب نات -

نشرت الاثنين 18 جانفي، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو قصير مدته 3 دقائق و 15 ثانية، حول زيارة رئيس الجمهورية للمنيهلة.وكان مثيرا للانتباه أن الفيديو تضمن تقريبا 25 ثانية لشعارات مطالبة بحل البرلمان والغاء الأحزاب ومناوئة لحركة النهضة.وردد بعض من تحدث معهم رئيس الجمهورية شعارات "نحي الأحزاب"، "نحي البرلمان" و "ديقاج النهضة".ونبه بعض المتابعين والخبراء في الاتصال الي ان تخصيص 25 ثانية لهذه الشعارات في فيديو مسجل، نشره المشرفون على صفحة رئاسة الجمهورية بدقة، لم يكن مجرد صدفة.وأشار اخرون الي أن الشعارات المذكورة تم اقتطاعها ووضعها بعناية في نهاية الفيديو بشكل مسترسل يعكس تبني الرئاسة لهذه الشعارات و هي تتصرّف بصبيانية كأنها حزب معارض صغير, لا كمؤسسة لكل أبناء البلد على اختلاف توجهاتهم .