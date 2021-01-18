نائبة قلب تونس أمال الورتاني لمحمد عبّو: من حق أي كذاب أنه يقول اللي يحب

" الى السيد محمد المحرزي عبو، انظف واحد في تونس والمحارب الرسمي للفساد (موش تضارب المصالح)

اما بعد،

سمعت سيادتكم تحكيوا على لصوص النهار وتستثنيوا لصوص الليل واستغربتها بصراحة خاطر نتذكر وقت سيادتكم في الترويكا اعتبرتوا الخروج عليكم (رغم انه وقتها خرجنا في النهار برك وللمطالبة بابسط الحريات الفردية متاعنا) خروج عن الشرعية وهددتنا بالاعدام... سبحان مقلب القلوب... سي محمد نحب نسألك "بالله الدفتر متاع الحسابات متاع المؤتمر لقيتوش؟ مازال ضايع؟" انا ننزهك عن الفساد كيما زميلتي النائبة عن حزبكم نزهت رئيس الحكومة السابق و انت حبيت تراوغ تلقى مخرج الآجال و تؤول القانون على كيفك و الراجل بعظمة لسانه استعرف لم يصرح في الآجال و انت تعلم علم اليقين هذا.

فقط حبيت نقولك اللي ناس بكري يرحمهم قالوا "اللي دارهم بلار ما يضربش ديار الناس بالحجر".. وانت في ثنيتك كمل خلص المقر اللي بالكريدي باش الالسن الخبيثة كيفي وكيما ياسين العياري ما يلقاوش حاجة تلطخ سمعتكم اللي لا تشوبها شائبة...

سيدي المحترم الامين العام السابق للتيار الديمقراطي واللي تو مستقل،

نتمنى انه كلامك على استقلال القضاء ما يكونش "استقلال على لخرين برك واحنا نعملوا اللي نحبوا" خاطر ما يخفاكش وانت تبارك الله عليك سياسي كبير ومناضل انه حقوق الانسان ما تنجمش تكون متاعنا ومتاع الاخرين. نحب جوست نحكيلك حكاية.. نبيل القروي باش يخرج مبرأ من القضاء رغم مجهوداتك ومجهودات غيرك باش تكذبوا على العباد... تعرفش علاش؟ خاطره عكسك انت صادق وموش مخبي شي.. نعرف انه سيادتك كسياسي كلياني وتؤمن بنظرية غوبلز متاع البروباغندا (اكذب لين يصدقوك) ما تنجمش تفهمها اما راهو تطورت البشرية بعد الحرب العالمية والشعب موش غبي عند سيادتك...

سي محمد،

انا مانيش باش نقولك كيما الباجي عاود خيط فمك ولا باش نعمل كيفكم تسكتوا كل معارض ليكم خاطر انا عكسكم تماما نؤمن بالديمقراطية وانه من حق اي كذاب انه يقول اللي يحب... والشعب اللي انتخب نبيل وقلب تونس بالعدد اللي انت ما تقدرش تخلطله قادر انه يفرز الصادق من الكذاب.

والسلام"

هاجمت الاثنين 18 جانفي، النائبة عن قلب تونس أمال الورتاني الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو واصفة إياه بالكذّاب حسب تعبيرها.وانتقدت أمال الورتاني في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك ما وصفته بتحامل محمد عبّو على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ووصفه بالفاسد.وتوجهت أمال الورتاني الى محمد عبّو بالقول " نبيل القروي باش يخرج مبرأ من القضاء رغم مجهوداتك ومجهودات غيرك".