إيقاف 50 قاصرا شاركوا في محاولة اقتحمام مركز الامن الوطني بالعطار وحرقه وحجز اسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالعطار من القبض على 50 قاصرا تتراوح اعمارهم بين 14 و16 سنة شاركوا ليلة أول أمس حوالي 600 شخصا في محاولة اقتحمام مركز الامن الوطني بالعطار لاضرام النار فيه الا أن الوحدات الأمنية سيطرت على الوضع واجبرتهم على الفرار ..واعترف المتهمون بالمشاركة ايضا في اعمال تخريب ومحاولات نهب بجهة سيدي حسين كما ساهموا في حرق العجلات المطاطية واغلاق الطريق كما تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم وكميات من البنزين وقوارير مولوتوف ...وباستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.