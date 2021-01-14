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زياد الهاني لقيس سعيد: من أنت حتى لا تعترف ب14 جانفي؟ نحب نذكرك الي انت كنت خبزيست وما عندك حتى علاقة بالثورة

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 15:58 قراءة: 0 د, 53 ث
باب نات - استنكر الخميس 14 جانفي، كرونيكور اذاغة شمس أف أم زياد الهاني عدم اعتراف للرئيس قيس سعيد ب 14 جانفي كتاريخ لذكرى الثورة.

وقال الهاني " 14 جانفي هو اليوم الذي اكتسح فيه التونسيون شارع الحبيب بورقيبة وتحدوا وزارة الداخلية قلعة الرهبة والترهيب و14 جانفي هو يوم الزحف الحقيقي ويوم الثورة الحقيقية التي كسرت حاجز الخوف".


وخاطب الهاني رئيس الجمهورية قائلا "من أنت حتى لا تعترف ب 14 جانفي؟؟ واحنا ما حاجتناش بيك تقتنع والا ما تقتنعش ونقّص مالحديث عن الثورة لانك ما عندك بيها حتي علاقة".

وتابع قائلا "قيس سعيد ما عندو حتى علاقة بالنضال والسياق الثورى كان انسان خبزيست وما عندو حتي مواقف وعمرو ما كان ثوري لا وهو تلميذ ولا هو طالب ولاهو استاذ لذلك نقلو اخدم خدمتك واتلها بحوايج".

ويأتي تعليق زياد الهاني على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيد على هامش اصداره عفوا خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة والتي أشار فيها الي أنه لا يعترف ب14 جانفي كتاريخ لذكرى الثورة وانه يعتبر 17 ديسمبر هو التاريخ المناسب لذلك.

الفيديو: بداية من الدقيقة 27 و 16ث



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218683

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 16h 53m |           
قيس سعيد ومن سار خلفه يسعدهم الانتحار ولا يسعدهم الانتصار
يريدون شبابا محبطا ينتحر
ويرفضون شبابا ثائرا منتصرا

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 16h 49m |           
قيس سعيد لم يكن أستاذ !!! بل مساعد !!!
ولم يكن ثوري بل متفرج من وراء الجدران
وام يكن سياسي ولا مناضل كان جالس في المقاهي

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 16h 28m |           
في ظل الحضر الشامل،لم يجد مكانا لالقاء خطابه هذا ،المبرمج بمناسبة عيد الثورة، التي يقول انه لا يعترف بها الّا بمكتبه امام وزير العدل وزير العدل،الذي يبدو مذهولا؟



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