الجريء يُعلن حلّ الهيئة المديرة للنادي الإفريقي

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 19:52 قراءة: 0 د, 22 ث
أكد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية التونسية لكرة القدم لبرنامج RDV9, أن اللجنة المستقلة للانتخابات أقرّت حل هيئة عبد السلام اليونسي بموجب الفصل 35 و 40 من القانون الأساسي للنادي الافريقي، وتم اعلام اليونسي بهذا القرار وقد قبله.

وسيواصل اليونسي مهامه على رأس هيئة تسييرية أو يتم تكوين هيئة تسييرية جديدة من مسؤولين من أبناء النادي يوافق اليونسي عن تركيبتها إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية سابقة لأوانها.





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