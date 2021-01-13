تعزيز مجالات التعاون بين تونس وألمانيا في مجال الطاقات المتجددة

باب نات -

اجتمعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير صباح الثلاثاء 12 جانفي2021 ، بالوزيرة الألمانية للبيئة والمحافظة على المحيط والأمن النووي SVENJA Schulze وذلك عبر استخدام تقنية التحاضر عن بعد بمشاركة المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بلحسن شبيوب والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي والإطارات العليا للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف.وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والشراكة مع الجانب الألماني خصوصا في مجال الطاقات المتجددة.وأكدت سلوى الصغير أنه في إطار التعاون التونسي الألماني تم منح تونس هبة تقدر ب 7 مليون أورو لتمويل مشروع دعم المخطط الشمسي التونسي للفترة) 2017( 2020- وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمشاركة كل الأطراف الفاعلة على غرار مصالح الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.وأوضحت الوزيرة أن المخطط الشمسي التونسي، هو أداة لتحقيق الانتقال الطاقي وربط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء في فترات الذروة.كما بينت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تنويع أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال تركيز 1860 ميغاواط إضافية من الطاقات المتجددة مشيرة انه تم انجاز طلب عروض لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية منذ سنة 2018.يشار أنه في ظل تفاقم عجز موازنة الطاقة الأولية وارتفاع أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية بالإضافة إلى تزايد المخاطر بالتزود بالطاقة الكهربائية بحكم التعويل على مصادر جديدة للطاقة مقابل ما تزخر به البلاد التونسية من إمكانات هائلة من الطاقات المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية، تم خلال سنة 2015 تحيين المخطط الشمسي التونسي ووضع أهداف طموحة لإنتاج 25 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2025 و30 بالمائة سنة 2030.