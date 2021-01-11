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وزارة الصحة: خلوّ بلادنا من السّلالة الجدیدة من فیروس كورونا

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 21:04 قراءة: 0 د, 31 ث
أشرف وزیر الصحة فوزي مھدي، الیوم الإثنین 11 جانفي 2021، على اجتماع متعدّد القطاعات ضمّ بالخصوص ممثلین عن رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والشؤون الخارجیة والنقل والسیاحة خصّص لتدارس تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفید-19 والنظر في الإجراءات الكفیلة بالحدّ من تسارع انتشار فیروس كورونا المستجدّ في تونس خلال المرحلة القادمة وملازمة الیقظة الدائمة لمنع تسرب السلالة الجدیدة من ھذا الفیروس إلى بلادنا.

وتجدر الإشارة إلى أن عملیّات التقطیع الجیني المجراة بالمخبر المرجعي للتحالیل بمستشفى شارل نیكول على عدد من الوافدین على تونس من بریطانیا العظمى قبل موفى العام الماضي جاءت نتائجھا سلبیة وھو ما یؤكّد خلوّ بلادنا من السّلالة الجدیدة من ھذا الفیروس إلى حدّ الآن.

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