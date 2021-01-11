   Om Kalthoum - ومرّت الأيام  

راشد الغنوشي حول إضراب جوع سامية عبو: 'هذه ممارسة نضالية سلمية بلا شك'

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 16:48 قراءة: 0 د, 22 ث
علق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، على دخول النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو في إضراب جوع بمقر البرلمان.

واعتبر الغنوشي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن 'ما أقدمت عليه عبو ممارسة نضالية وممارسة سلمية بلا شك' حسب قوله.


وقال الغنوشي 'نحن لا نريد أن يضطر أو يُقدم بعض النواب على مثل هذا'، مبينا أن اضراب جوع سامية عبو وإعتصام الكتلة الديمقراطية سيطرح على مكتب المجلس المنعقد اليوم.

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