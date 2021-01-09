جوهر بن مبارك: سعيد اشترط كتابيا على المشيشي بان تمر كل التعيينات عليه قبل ان ينقلب عليه بعد أسبوعين

كشف أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يملك وثيقة كتابية يقول فيها هشام المشيشي قبل تعيينه رئيسا للحكومة بان كل القرارات والتعيينات في الحكومة تمر عبر الرئيس.
واضاف جوهر بن مبارك " رؤساء حكومات رفضوا شرط قيس سعيد لانه مخالف للدستور لكن هشام المشيشي قبل بذلك".
وتابع جوهر بن مبارك " الرئيس قيس سعيد تفاجا بان المشيشي انقلب على الشرط بعد اسبوعين من تعيينه".
واضاف جوهر بن مبارك " رؤساء حكومات رفضوا شرط قيس سعيد لانه مخالف للدستور لكن هشام المشيشي قبل بذلك".
وتابع جوهر بن مبارك " الرئيس قيس سعيد تفاجا بان المشيشي انقلب على الشرط بعد اسبوعين من تعيينه".
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