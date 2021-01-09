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جوهر بن مبارك: سعيد اشترط كتابيا على المشيشي بان تمر كل التعيينات عليه قبل ان ينقلب عليه بعد أسبوعين

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 10:37 قراءة: 0 د, 24 ث
كشف أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يملك وثيقة كتابية يقول فيها هشام المشيشي قبل تعيينه رئيسا للحكومة بان كل القرارات والتعيينات في الحكومة تمر عبر الرئيس.

واضاف جوهر بن مبارك " رؤساء حكومات رفضوا شرط قيس سعيد لانه مخالف للدستور لكن هشام المشيشي قبل بذلك".
وتابع جوهر بن مبارك " الرئيس قيس سعيد تفاجا بان المشيشي انقلب على الشرط بعد اسبوعين من تعيينه".

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 218380

Karimyousef  (France)  |Samedi 09 Janvier 2021 à 12h 25m |           
مشكلة قيس سعيد بحكم تركيبة شخصيته يعتقد انه يملك الحقيقة المطلقة. و اخطر شي هو عندما نعتقد أننا نملك الحقيقة المطلقة. قيس سعيد اصبح جزء من الصراع عوض ان يساهم في تهدءته

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 09 Janvier 2021 à 12h 07m |           
لا اعتقد ان المشيشي تخلى عن تعهده لقيس سعيد من تلقاء نفسه بل دعي الى ذلك وربما اجبر عليه
وهذا يكشف تلهف قيس سعيد للسلطة المطلقة وعدم التزامه او حتى احترامه للدستور
والحمد لله ان كفانا شرهم وحمانا من العودة للتسلط والدكتاتورية وفضحهم

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 09 Janvier 2021 à 11h 59m |           
هذا ما يسمى انقلاب على من انقلب على الدستور !!
اي تحسب مثل الدفاع عن النفس في العدالة

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 09 Janvier 2021 à 11h 58m |           
هذا ما يسمى انقلاب على من انقلب على الدستور !!
اي تحسب مثل الدفاع عن النفس في العدالة

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Samedi 09 Janvier 2021 à 11h 45m |           
الوثيقة الكتابية،بما انها غير دستورية، يمكن الغائها في اي وقت من طرف رئبس الحكومة عن طريق مراسلة عادية



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