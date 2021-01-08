رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا

باب نات -

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 بقصر قرطاج بوزير الصحة فوزي مهدي بصفته رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء اللجنة وهم أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، والدكتور الهاشمي الوزير رئيس لجنة القيادة للتلقيح ضد كورونا ومدير عام معهد باستور، والدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.وقد خصص اللقاء للنظر في الوضع الصحي العام بالبلاد وتطور الوضع الوبائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة بناء على ما يقترحه المختصون.وتوجه رئيس الدولة في مستهل الاجتماع بجزيل الشكر لهم على الجهود التي يبذلونها ولكل العاملين معهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس والإنسانية جمعاء.كما تم التأكيد في مفتتح هذه الجلسة على أن القرارات والإجراءات التي يجب اتخاذها هي إجراءات عاجلة ولا تخضع إلا للمقاييس العلمية التي يحددها الأطباء والمختصون.هذا وقد كلف رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بالاتصالات اللازمة مع عدد من نظرائه في الدول التي توصلت إلى وضع لقاحات أثبتت نجاعتها.وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء أمس الخميس، أنه تم بتاريخ 6 جانفي 2021، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 48 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5052 وفاة.كما تم بنفس التاريخ تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 7808 تحليلا مخبريا.وبلغ عدد المتعافين 113 ألفا و415 شخصا بعد تعافي 1816 مصابا، وذلك من بين 152 ألفا و254 شخصا حاملا للفيروس.وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1624 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 352 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 127 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.