هشام العجبوني: ما يسمى ائتلاف الكرامة لن يشارك في الحوار الوطني وحركة النهضة للأسف.. ستشارك

باب نات - جدد الجمعة 8 جانفي، القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني تأكيده على ان ائتلاف الكرامة "باراشوك" لحركة النهضة.
وفي حوار لإذاعة اي أف أم قال العجبوني "ما يسمّى ائتلاف الكرامة يلعب في دور وظيفي لفائدة حركة النهضة ويقوم بمهاجمة معارضي حركة النهضة والتحريض ضدهم من أحزاب واعلام واتحاد الشغل".
واتهم العجبوني رئيس البرلمان بحماية ائتلاف الكرامة وقال "عندهم حماية من رئيس المجلس لذلك الكتلة الديمقراطية خلافها مع راشد الغنوشي وليس مع ائتلاف الكرامة".
وتابع في نفس السياق "احنا في الكتلة الديمقراطية عركتنا ليست مع ما يسمى ائتلاف الكرامة بل مع رئيس المجلس راشد الغنوشي لذلك أخنا ما نمشيوش للصّانعْ ونمشيو للعَرْف طول".
وحول مشاركة ائتلاف الكرامة في الحوار الوطني قال العجبوني "ما يسمى ائتلاف الكرامة أقصى نفسه من الحوار بعد أن مارس العنف وليس بالضرورة ان يكون هناك اجماع 100 بالمائة على الحوار".
وعبر العجبوني عن أسفه لمشاركة النهضة في الحوار مشيرا الي انها ستضغط لتشريك ائتلاف الكرامة وقال "النهضة للأسف ستشارك في الحوار لأنها الحزب الذي فاز في الانتخابات وستضغط لتشريك ائتلاف الكرامة لكنها في النهاية ستشارك في الحوار".
رابط الفيديو
وفي حوار لإذاعة اي أف أم قال العجبوني "ما يسمّى ائتلاف الكرامة يلعب في دور وظيفي لفائدة حركة النهضة ويقوم بمهاجمة معارضي حركة النهضة والتحريض ضدهم من أحزاب واعلام واتحاد الشغل".
واتهم العجبوني رئيس البرلمان بحماية ائتلاف الكرامة وقال "عندهم حماية من رئيس المجلس لذلك الكتلة الديمقراطية خلافها مع راشد الغنوشي وليس مع ائتلاف الكرامة".
وتابع في نفس السياق "احنا في الكتلة الديمقراطية عركتنا ليست مع ما يسمى ائتلاف الكرامة بل مع رئيس المجلس راشد الغنوشي لذلك أخنا ما نمشيوش للصّانعْ ونمشيو للعَرْف طول".
وحول مشاركة ائتلاف الكرامة في الحوار الوطني قال العجبوني "ما يسمى ائتلاف الكرامة أقصى نفسه من الحوار بعد أن مارس العنف وليس بالضرورة ان يكون هناك اجماع 100 بالمائة على الحوار".
وعبر العجبوني عن أسفه لمشاركة النهضة في الحوار مشيرا الي انها ستضغط لتشريك ائتلاف الكرامة وقال "النهضة للأسف ستشارك في الحوار لأنها الحزب الذي فاز في الانتخابات وستضغط لتشريك ائتلاف الكرامة لكنها في النهاية ستشارك في الحوار".
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