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هشام العجبوني: ما يسمى ائتلاف الكرامة لن يشارك في الحوار الوطني وحركة النهضة للأسف.. ستشارك

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 54 ث
باب نات - جدد الجمعة 8 جانفي، القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني تأكيده على ان ائتلاف الكرامة "باراشوك" لحركة النهضة.

وفي حوار لإذاعة اي أف أم قال العجبوني "ما يسمّى ائتلاف الكرامة يلعب في دور وظيفي لفائدة حركة النهضة ويقوم بمهاجمة معارضي حركة النهضة والتحريض ضدهم من أحزاب واعلام واتحاد الشغل".


واتهم العجبوني رئيس البرلمان بحماية ائتلاف الكرامة وقال "عندهم حماية من رئيس المجلس لذلك الكتلة الديمقراطية خلافها مع راشد الغنوشي وليس مع ائتلاف الكرامة".
وتابع في نفس السياق "احنا في الكتلة الديمقراطية عركتنا ليست مع ما يسمى ائتلاف الكرامة بل مع رئيس المجلس راشد الغنوشي لذلك أخنا ما نمشيوش للصّانعْ ونمشيو للعَرْف طول".

وحول مشاركة ائتلاف الكرامة في الحوار الوطني قال العجبوني "ما يسمى ائتلاف الكرامة أقصى نفسه من الحوار بعد أن مارس العنف وليس بالضرورة ان يكون هناك اجماع 100 بالمائة على الحوار".

وعبر العجبوني عن أسفه لمشاركة النهضة في الحوار مشيرا الي انها ستضغط لتشريك ائتلاف الكرامة وقال "النهضة للأسف ستشارك في الحوار لأنها الحزب الذي فاز في الانتخابات وستضغط لتشريك ائتلاف الكرامة لكنها في النهاية ستشارك في الحوار".

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Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 218336

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 19h 11m |           
الّي يحسب وحدو يفضلّو

Karimyousef  (France)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 18h 05m |           
هناك حكومة في البلاد ، تعمل ليلا نهارا و ما يسمى بالحوار هى محاولة فاشلة و بائسة لتعطيل عمل الحكومة

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 17h 57m |           
شكون سيادتك باش تقرّر شكون يشارك واشكون ما يشاركش. توّا احنا علاش قلّعنا واطردنا بن علي ؟ ماهو على الكلوف الزايد

Karimyousef  (France)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 16h 34m |           
الحوار هو أساسا بين اطراف مختلفة

Raisonnable  (Poland)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 16h 17m |           
ما يسمي العجبوني التفشة

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 16h 15m |           
موش من الأسهل نسحتو وجه الترمة خير...



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