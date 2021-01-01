علمت اذاعة موزاييك من مصدر قضائي مطّلع، أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر بتاريخ الخميس، قرارا بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء نقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى خطة مدعي عام بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل .
موزاييك: المحكمة الإدارية تُصدر قرارا بإيقاف تنفيذ نقلة القاضي بشير العكرمي
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الأحد 03 جانفي 2021 | 19 جمادي الأول 1442
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