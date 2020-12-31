النائب عن التيّار نبيل حجي متغشّش: المشيشي مشى لباريس... والحكومة بش تقعد بلاش رئيس!

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 10:28 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - نشر الاربعاء 30 ديسمبر، النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي صورا لرئيس الحكومة هشام المشيشي وقال انها صور المشيشي اثر وصوله الي باريس.
وأفاد حجي بأن المشيشي ذهب الي باريس للاحتفال برأس السنة منبها الي أن الحكومة ستبقى بلا رئيس وتساءل مستنكرا " زعمة قداش بش يقعد؟ قداش بش تقعد الحكومة بلاش رئيس".

وسخر عديد النشطاء من تدوينة نبيل حجي بالقول "يا حسرة على أيامات حكومة الفخفاخ القوية والعادلة" فيما خاطب اخرون حجي بالقول "يكفي من استبلاه واستحمار الناس فأغلبهم يعلمون الاجراءات المشددة في فرنسا للتوقي من كورونا وعلى رأسها حظر التجول.






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