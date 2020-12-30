   Om Kalthoum - فكروني  

وزارة التجارة: تونس تشرع في العمل باتفاق الشراكة مع بريطانيا بداية من غرة جانفي 2021

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 16:12 قراءة: 1 د, 1 ث
باب نات - تعلم وزارة التجارة و تنمية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية، أنه تبعا لخروج بريطانيا بداية من غرة جانفي 2021 من الإتحاد الأوروبي و توقف تطبيق الإتفاقيات التجارية بين تونس و الإتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، فإن المبادلات التجارية بين تونس و بريطانيا ستخضع بداية من هذا التاريخ إلى مقتضيات إتفاق الشراكة المبرم بين تونس و بريطانيا بتاريخ 04 أكتوبر 2019 و المصادق عليه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020.

ووفق بلاغ لوزلرة التجارة سيتم بمقتضى هذا الإتفاق الثنائي بين تونس و بريطانيا المحافظة على السير العادي للتجارة بين البلدين و المحافظة على نفس الإمتيازات التجارية المعمول بها في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و ذلك سواءا في ما يتعلق بمقتضيات التبادل الحر للمنتوجات الصناعية أو بقواعد المنشأ.


كما سيتم بمقتضى هذا الإتفاق تبادل عدد من الإمتيازات الخاصة بالمنتوجات الفلاحية الغير معنية بالتبادل الحر في شكل حصص سنوية من أهمها حصة من صادرات زيت الزيتون في حدود 7723 طن معفية تماما من المعاليم الديوانية.

والخميس، الماضي توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر الجاري.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217861

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 16h 20m |           
C'est juste pour contrarier la France.....Ou un partenariat gagnant-gagnant ?



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