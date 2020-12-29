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الخليفي: قيادات من التيار يقومون بمحاكمة شعبية لنبيل القروي بعيدا عن القضاء

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 20:21 قراءة: 0 د, 33 ث
قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في حوار على قناة التاسعة ان الندوة الصحفية للكتلة بخصوص ملف إيقاف نبيل القروي هو رد على المحاكمات الشعبية التي يقوم بها بعض قيادات حزب التيار الديمقراطي.

وأضاف اسامة الخليفي " نحن طرحنا تساؤلات حول طريقة وصول تقرير الاختبار الخاص بملف نبيل القروي الى التيار الديمقراطي ليكون بعد ذلك حديث الناس".


وتابع الخليفي " التيار يريد توجيه الراي بتفسيرات غير منطقية وغير مقبولة وكان هنالك حكم قضائي بات حول تبييض الاموال بمقدار مالي معين" مضيفا " رفضنا تسييس القضية ونشر مغالطات".
وقال اساسمة الخليفي " انزه نواب حركة الشعب من التسييس لكني لا انزه اطراف في التيار".
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217821

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 29 Decembre 2020 à 20h 34m |           
عبّو(بسكليتاجي) ذهب لقرطاج،قبل صدور بطاقة الايداع بالسجن،اظن بيوم......وكانّه يحمل خبر سار يريد التبشير به...نرجو ان تكون قرطاج بعيدة عن التحالفات السياسية،كما ينص عن ذلك الدستور



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