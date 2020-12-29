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تونس ليبيا : العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا محورا مكالمة هاتفية بين الجرندي وسيالة

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 20:16 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات - تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، مكالمة هاتفية من نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، تناول معه من خلالها العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومختلف المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تدعيم المسار السلمي داخل هذا البلد الشقيق.

ووفق بلاغ إعلامي لوزارة الخارجية، نوه سيالة خلال المكالمة الهاتفية بالإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، والدور الإيجابي الذي تلعبه تونس من أجل إحلال السلام في ليبيا مبرزا مساهمتها في إنجاح الحوار السياسي الليبي الذي نظمته مؤخرا الأمم المتحدة في تونس.


وفي سياق متصل، استحسن وزير الخارجية الليبي القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة فتح الحدود واستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين، بما من شأنه تيسير انسياب المسافرين والبضائع في الاتجاهين.

من جانبه، جدد الجرندي موقف تونس المتضامن قيادة وشعبا مع الشعب الليبي والداعم لحل سياسي للأزمة الليبية واستعداد بلادنا التام لمؤازرة الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن والرفاه للأشقاء الليبيين.

وفي ختام المكالمة، دعا سيالة نظيره التونسي لتأدية زيارة الى طرابلس في أقرب الآجال الممكنة لتعميق التشاور والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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