نوفل الورتاني يعتذر عن فقرة تحوي ايحاءات جنسية في برنامجه على التاسعة ويستغرب دعوات لتدخل الهايكا

باب نات -

قدم الإعلامي ومقدم برنامج " ديما لا باس" الذي يبث على قناة التاسعة نوفل الورتاني اعتذاره عن الفقرة التي عرضت في البرنامج والتي فهم منها أنها تسييئ للمراة وتحتوي على ايحاء جنسي.وقال نوفل الورتاني في فيديو على حسابه في انستغرام " رغم أني اخطأت في عرض الفقرة لانها فهمت بشكل خاطئ لكني ارفض في المقابل تحميل برنامج يدوم 4 ساعات مسؤولية خطأ لمدة 3 دقائق".وتابع نوفل الورتاني " تعجبت من الجدل القائم حول الفقرة بل ومطالبة البعض بتدخل الهايكا".وأثار سكاتش في برنامج ديما لباس على قناة التاسعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لما يتضمنه من ايحاءات جنسية .و عبر العديد عن سخطهم من هذا السكاتش واصفين البرنامج بTélé poubelle و اعتبر البعض انه من غير المعقول ان يبث السكاتش في سهرة السبت التي بثت في توقيت 'لمة العائلة' داعين الهايكا للتدخل .