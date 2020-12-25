وزير الخارجية يتحادث مع سفير المملكة العربية السعودية

باب نات -

إستقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 25 ديسمبر 2020، بمقرّ الوزارة عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربيّة السعوديّة بتونس، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده.ووفق بلاغ الخارجية عبّر الوزير خلال اللقاء، عن تمنّياته لسفير المملكة العربيّة السعوديّة بالتوفيق والنجاح في مهامّه، مؤكّدا استعداد الوزارة لتوفير كلّ الظروف الملائمة التي تُمكّنه من أداء مهامّه على أكمل وجه.وأشاد عثمان الجرندي بعُمق الروابط الأخويّة وعراقة العلاقات التاريخيّة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما بلغته علاقات التعاون من مستوى متميّز ومثمر، عكسته بالخصوص كثافة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين.وشدّد الوزير على أهميّة إعطاء دفع جديد وملموس لعلاقات التعاون الثنائي وإضفاء ديناميكيّة وحركيّة عليها لا سيّما في المجالات الإقتصاديّة والإستثماريّة والإستفادة من الإمكانيّات الهائلة المُتاحة في البلدين، مُبرزا أهميّة استكشاف مجالات جديدة وواعدة لإثراء التعاون وتوسيع قاعدته، بما يعُود بالنفع على البلدين.كما أعرب عثمان الجرندي عن الإرتياح لمستوى التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على المستوى الثنائي وفي فضاءات الإنتماء المشتركة وكافّة المحافل الإقليميّة والدوليّة.من جانبه، أبرز سفير المملكة العربيّة السعوديّة عُمق الروابط الأخويّة القائمة بين البلدين وما تشهده علاقات التعاون من حركيّة وتطوّر، مُبرزا أهميّة الإعداد الجيّد للإستحقاقات الثنائيّة المقبلة.ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مُجمل القضايا الإقليميّة والدوليّة الراهنة، والتأكيد على أهمّية تكثيف التشاور والتنسيق بشأنها.