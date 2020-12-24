الخليفي: الشماتة في القروي اصبحت علنية وظهر ان القروي لا يستعمل الحزب لحماية نفسه

قال رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الخميس 24 ديسمبر ان رئيس الحزب نبيل القروي مستهدف منذ سنوات وقبل الانتخابات.واضاف الخليفي " اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد القروي اثبت شيئا واحدا فقط وهو ان القروي لا يستعمل حزبه للتفصي من القضاء ومن الملاحقات القضائية.وقال الخليفي " هنالك من نصب نفسه قاضيا في حين ان القرارات القضائية لم تقل كلمتها بعد" مضيفا " حزب قلب تونس وكتلته متماسكان سيواصلان لعب دورهما الوطنيان".وتابع اسامة الخليفي " هنالك من يتشمت من السياسيين في ملف ايقاف القروي وهذا امر مستغرب وكل شيئ له حدود بما فيه الشماتة" مضيفا " نبيل القروي تعرض لحملات تشويه كبيرة للغاية".