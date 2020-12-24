   Ismahan - امتى حتعرف  

الخليفي: الشماتة في القروي اصبحت علنية وظهر ان القروي لا يستعمل الحزب لحماية نفسه

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 16:52 قراءة: 0 د, 36 ث
قال رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم الخميس 24 ديسمبر ان رئيس الحزب نبيل القروي مستهدف منذ سنوات وقبل الانتخابات.
واضاف الخليفي " اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد القروي اثبت شيئا واحدا فقط وهو ان القروي لا يستعمل حزبه للتفصي من القضاء ومن الملاحقات القضائية.
وقال الخليفي " هنالك من نصب نفسه قاضيا في حين ان القرارات القضائية لم تقل كلمتها بعد" مضيفا " حزب قلب تونس وكتلته متماسكان سيواصلان لعب دورهما الوطنيان".
وتابع اسامة الخليفي " هنالك من يتشمت من السياسيين في ملف ايقاف القروي وهذا امر مستغرب وكل شيئ له حدود بما فيه الشماتة" مضيفا " نبيل القروي تعرض لحملات تشويه كبيرة للغاية".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217527

Falfoul  ()  |Jeudi 24 Decembre 2020 à 17h 16m |           
الحق حق أما الشماتة ليست من شيم الرجال



panel management

En continu

Toutes les news

الخميس 24 ديسمبر 2020 | 9 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:51 12:26 07:30 05:57
17°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1219°-1213°-1013°-817°-8
  • Avoirs en devises
    22868,9

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,32576 DT        1$ =2,71805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   4055,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة