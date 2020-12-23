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ميناء رادس: الرفع وبصفة حينية لكامل المعدات والأجهزة الطبية قام بجلبها مجموعة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 19:05 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - في إطار تسهيل الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المعدات الطبية الموجهة للادارة العامة للصحة العسكرية وحرصا على دعم المد التضامني في هذا الظرف الخاص الذي تمر به بلادنا ، قامت اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 المصالح الديوانية بميناء رادس بالإسراع في إجراءات الرفع وبصفة حينية لكامل المعدات والأجهزة الطبية التي قام بجلبها مجموعة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج في إطار مبادرة "قافلة الخير 404".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217472

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 23 Decembre 2020 à 20h 07m |           
بارك الله فيهم الديوانة لهذا المجهود العظيم الذي قاموا به......



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