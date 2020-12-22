تحدث الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحت على الفايسبوك عما وصفها بماساة النائب مهدي بن غربية على خلفية وفاة زوجته اثناء تقديمه التعازي.
وقال سمير الوافي " وجدت صديقي بن غربية في حالة إنكسار ولا يقوى على النظر في عيني إبنه ذو ال5 سنوات".
وكانت الفقيدة شريفة الغربي وهي طبيبة واخصائية تجميل كانت قد تحصلت مؤخرا على الدكتوراه في الطب وهي متزوجة من النائب مهدي بن غربية منذ 6 سنوات ولهما طفل.
وكتب سمير الوافي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" خارج السياسة...كنت أظن أن أقسى جنازة حضرتها هي جنازة خليل القروي رحمه الله...عندما شاهدت نبيل القروي يدفنه بنفسه تحت التراب ثم يغادر القبر بدونه...عائدا إلى دنيا تافهة مهجورة بلا إبنه الغالي...وعلى وجهه حزن عجزت عن كتابته إلى اليوم...حزن تضيق به كل لغات العالم...حزن أب ملتاع لن يرى إبنه بعد تلك اللحظة...ولن يملك أغلى منه حتى لو كان بيل غايتس شخصيا...أتحدث عن نبيل الأب وليس السياسي...!
وقال سمير الوافي " وجدت صديقي بن غربية في حالة إنكسار ولا يقوى على النظر في عيني إبنه ذو ال5 سنوات".
وكانت الفقيدة شريفة الغربي وهي طبيبة واخصائية تجميل كانت قد تحصلت مؤخرا على الدكتوراه في الطب وهي متزوجة من النائب مهدي بن غربية منذ 6 سنوات ولهما طفل.
وكتب سمير الوافي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
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