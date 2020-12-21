   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

كان مسلحا بساطور.. إيقاف مجرم خطير في اريانة محل 18 منشور تفتيش ومحكوم ب10 سنوات سجنا

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 10:44 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن ليلة أمس اعوان دورية فرقة الطريق العمومي بمنطقة اريانة الشمالية من إلقاء القبض على منحرف خطير من مواليد سنة 1991 كان على متن دراجة نارية بدون وثائق ومتعلقه به العديد من القضايا وسلسلة من السرقات و محكوم ب 10 سنوات سجن وفي رصيده عدد 18 منشور تفتيش .

وقد تم الاحتفاظ به وتقديمه للعدالة وحجز الدراجة النارية في انتظار التعرف على صاحبها ...


كما تم حجز ساطور بحوزته وكمية من المخدرات .

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