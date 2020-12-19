   Aziza Jalel - مستنياك  

يوم غد الأحد تسليم القمر الصناعي التونسي للشركة الروسية المتعهدة بإطلاقه شهر مارس المقبل

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 13:09 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - بعد نجاح كل الاختبارات الميكانيكية والحرارية والارتجاجية التي خضع لها القمر الصناعي التونسي ChallengeOne، تم ايضا بنجاح انهاء اختبارات tests de dimensionnement et d’intégration du satellite dans sa capsule de lancement
وهي الاختبارات التي تؤكد قدرة القمر الصناعي على الانطلاق بسلاسة نحو الفضاء من كبسولة الاطلاق وهذه اخر اختبارات يخضع لها القمر الصناعي قبل تسليمه للشركة الروسية المتعهدة بالإطلاق GK LUNCH GK Launch Services يوم 20 ديسمبر.

القمر الصناعي ChallengeOne هو اول قمر صناعي عربي مطور بإمكانيات وخبرات محلية 100 بالمئة من قبل مجمع TELNET المختص في التكنولوجيا والبرمجيات والهندسة، وسيكون ChallengeOne مختص في انترنات الاشياء Internet Of things وهذا القمر الصناعي سيستخدم لأول مرة في العالم برتوكول "لورا" في انشطة متعلقة بالأقمار الصناعية والفضاء.

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