ليلى الطرابلسي تردّ على تصريحات بن صالحة حول بن علي

"أريد تصحيح بعض ما قيل مؤخرا من طرف الأستاذ منير بن صالحة وما تمّ التصريح به في وسائل الاعلام التونسية لما في ذلك من مساس لروح الفقيد وصورته لما نسب له من تصريحات وروايات وأسرار لا تمس البتة بالواقع بل هي مسرحية سيئة الاخراج ومن صنع الخيال.



وفي هذا السياق تجدر الملاحظة أنّ تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن وعلم المخاطب ونشرها للعموم وان إفشاء السر المهني في غير الحالات المسموح بها قانونا، قمة في الابتذال الأخلاقي وهو فعل موجب للتتبع الجزائي والمؤاخذة التأديبية.



و أذكّره بانتهاء مهامه بوفاة زوجي المرحوم زين العابدين بن علي و إدعائه أنه بحوزته مذكرات ورسائل يعتزم نشرها، يدخل في إطار المزايدات والمتاجرة باسم المرحوم زوجي، الذي لم يمكنّه بأي وثائق تخصّ مذكراته التي حرّرها بخط يده والتي ستنشر في الوقت المناسب"

تحصّلت قناة التاسعة اليوم الجمعة على رسالة من ليلى الطربلسي أرملة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وردّت الطرابلسي في الرسالة على تصريحات منير بن صالحة الأخيرة التي كشف فيها عن موقف بن علي مما حدث في البلاد منذ 2011 ومن بعض السياسيين التونسيين ومنهم أحمد نجيب الشابي وعبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري وغيرهم.واعتبرت أنّ تصريحاته الأخيرة هي مسرحية سيّئة الإخراج من نسج خياله.