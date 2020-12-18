ليلى الطرابلسي تردّ على تصريحات بن صالحة حول بن علي

تحصّلت قناة التاسعة اليوم الجمعة على رسالة من ليلى الطربلسي أرملة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وردّت الطرابلسي في الرسالة على تصريحات منير بن صالحة الأخيرة التي كشف فيها عن موقف بن علي مما حدث في البلاد منذ 2011 ومن بعض السياسيين التونسيين ومنهم أحمد نجيب الشابي وعبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري وغيرهم.
واعتبرت أنّ تصريحاته الأخيرة هي مسرحية سيّئة الإخراج من نسج خياله.
كما قالت
"أريد تصحيح بعض ما قيل مؤخرا من طرف الأستاذ منير بن صالحة وما تمّ التصريح به في وسائل الاعلام التونسية لما في ذلك من مساس لروح الفقيد وصورته لما نسب له من تصريحات وروايات وأسرار لا تمس البتة بالواقع بل هي مسرحية سيئة الاخراج ومن صنع الخيال.
وردّت الطرابلسي في الرسالة على تصريحات منير بن صالحة الأخيرة التي كشف فيها عن موقف بن علي مما حدث في البلاد منذ 2011 ومن بعض السياسيين التونسيين ومنهم أحمد نجيب الشابي وعبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري وغيرهم.
واعتبرت أنّ تصريحاته الأخيرة هي مسرحية سيّئة الإخراج من نسج خياله.
كما قالت
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