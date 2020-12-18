مرزوق: قيس سعيّد استدعى سفير فرنسا ليلا بش يقلّو موش فرحان بزيارة المشيشي لفرنسا وكلّم الطلاين قاللهم نفس الكلام

انتقد الجمعة 18 ديسمبر، رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.ونصح مرزوق رئيس الجمهورية باعادة العلاقات الطيبة مع المشيشي وتجنب ما يمكن ان يزيد في تعكير العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.وفي تصريح خطير، كشف مرزوق انه وفي اطار هذه العلاقة المتوترة الرئاسة اتصلت بجهات فرنسية وايطالية للتعبير لهم عن عدم سعادته بزيارة المشيشي الي فرنسا وزيارته المرتقبة الي ايطاليا.وقال مستنكرا "تو معقول المشيشي يمشي لفرنسا وانتم تستدعاو سفير فرنسا بش تقلو مش فرحان بزيارتو لفرنسا؟؟ تو معقول تعلمو الطلاين انكم موش فرحانين بزيارة رئيس الحكومة لايطاليا؟؟ معقول صفحات تابعة للرئاسة تهاجم في رئيس الحكومة".وخاطب مرزوق قيس سعيد قائلا " شنوة ربحت؟؟ بخلاف انك ورّيت للعالم قداش أحنا نضحّكو وعندنا رئاسة ضد رئيس حكومة".