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مرزوق: قيس سعيّد استدعى سفير فرنسا ليلا بش يقلّو موش فرحان بزيارة المشيشي لفرنسا وكلّم الطلاين قاللهم نفس الكلام

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 17:08 قراءة: 0 د, 42 ث
انتقد الجمعة 18 ديسمبر، رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
ونصح مرزوق رئيس الجمهورية باعادة العلاقات الطيبة مع المشيشي وتجنب ما يمكن ان يزيد في تعكير العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.

وفي تصريح خطير، كشف مرزوق انه وفي اطار هذه العلاقة المتوترة الرئاسة اتصلت بجهات فرنسية وايطالية للتعبير لهم عن عدم سعادته بزيارة المشيشي الي فرنسا وزيارته المرتقبة الي ايطاليا.


وقال مستنكرا "تو معقول المشيشي يمشي لفرنسا وانتم تستدعاو سفير فرنسا بش تقلو مش فرحان بزيارتو لفرنسا؟؟ تو معقول تعلمو الطلاين انكم موش فرحانين بزيارة رئيس الحكومة لايطاليا؟؟ معقول صفحات تابعة للرئاسة تهاجم في رئيس الحكومة".

وخاطب مرزوق قيس سعيد قائلا " شنوة ربحت؟؟ بخلاف انك ورّيت للعالم قداش أحنا نضحّكو وعندنا رئاسة ضد رئيس حكومة".

الفيديو: الدقيقة 18 و51ث



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217151

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 18 Decembre 2020 à 17h 15m |           
اذا كان هذا الكلام صحيح،فعلى مجلس الوزراء،اعلى سلطة تنفيذية في البلاد،دراسة الموضوع،و اخذ الاجراءات اللازمة ووضح حد لمثل هذه الاشكاليات بالرجوع الى الدستور

Karimyousef  (France)  |Vendredi 18 Decembre 2020 à 16h 57m |           
Si ce que dit Mohsen marzoug est vrai, les agissements du président kais Saïd sont très nocifs aux intérêts du pays et sont surtout inquiétants.
Le président doit s'expliquer sur ce que déclare Mohsen Marzoug , car tout le monde s'interroge et surtout inquiet.

Sarramba  (South Africa)  |Vendredi 18 Decembre 2020 à 16h 56m |           
وصل الخراب والحماقة والغباء والانحطاط الى ما لا قاع له ؟؟؟
حسبنا الله و نعم الوكيل



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