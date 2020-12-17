   Souad Mohamed - اذا الشعب  

تونس تعزي الجزائر إثر استشهاد 3 ضباط من الجيش في حادث تحطم مروحيّة عسكرية

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 19:33 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - أعربت تونس عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على إثر الحادث الأليم الذي تعرّضت له مروحيّة عسكرية، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وأسفر عن سقوط ثلاثة ضباط من الجيش الجزائري نحتسبهم عند الله من الشهداء.


وفي بلاغ للخارجية ترجو تونس الله جلّ وعلا أن يتغمّد المغفور لهم بواسع رحمته وأن يُسكنهم فراديس جنانه، وتتقدّم إلى ذوي الضحايا بصادق مشاعر المواساة، سائلة الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان والسّكينة وحسن العزاء وأن يحمي الجزائر الشقيقة من كل مكروه ويحفظ أبناءها من كل سوء.

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