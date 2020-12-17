   Souad Mohamed - اذا الشعب  

رئيس الحكومة يتلقى من رئيس مجلس الوزراء الايطالي دعوة جديدة لزيارة ايطاليا

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 19:29 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - تلقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

ووفق بلاغ للقصبة, عبر رئيس مجلس الوزراء الايطالي عن اسفه لعدم زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي والوفد المرافق له لايطاليا، بعد تسجيل اصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بفيروس كورونا، وجدد له بهذه المناسبة الدعوة لزيارة ايطاليا في الأسابيع القادمة.


وأعرب جوزيبي كونتي عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي، وهناك اكثر من 800 شركة ايطالية منتصبة في تونس مؤكدا استعداد بلاده لمضاعفة استثماراتها خصوصا في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

وجدٌد جوزبي كونتي بهذه المناسبة دعم ايطاليا الثابت لتونس في كل المجالات، وخاصة في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي وشركائها الاوربيين، مؤكدا على ضرورة التنسيق الثنائي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة المتوسطية.
كما تم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217112

Essoltan  (France)  |Jeudi 17 Decembre 2020 à 19h 41m |           
Notre premier Ministre doit REJETER cette invitation empoisonnée . Le Président du conseil Italien n'a qu'à résoudre le problème de immigration irrégulière avec EL HARRAGA , en plus il n'y a pas que les Tunisiens en Italie , alors basta maintenant ...



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