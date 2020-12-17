وزارة الشؤون الثقافية تنعى الرئيس السابق لبيت الحكمة الراحل عبد الوهاب بوحديبة

باب نات -

نعت وزارة الشؤون الثقافية رائد علم الاجتماع والرئيس السابق للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) الراحل عبد الوهاب بوحديبة الذي وافاه الأجل المحتوم فجر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 عن عمر يناهز الـ88 سنة.الفقيد عبد الوهّاب بوحديبة من مواليد سنة 1932 بولاية القيروان، زاول تعليمه الأكاديمي بين تونس وباريس.يعتبر الراحل من أبرز المفكرين التونسيين، شغل منصب أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس.تولّى رئاسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) من أواسط التسعينات إلى غاية سنة 2011 كما كان عضوًا في المجمع الأوروبي للعلوم والآداب والفنون.تحصّل على جائزة الشارقة الدولية للثقافة العربية من قبل اليونسكو سنة 2004.نشر الراحل العديد من المؤلفات في مجال علم الاجتماع باللغتين العربية والفرنسية على غرار كتاب "الجنسانية في الإسلام".وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد عبد الوهاب بوحديبة راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.