قالت رئاسة الجمهورية في بلاغ الأربعاء 16 ديسمبر أن ''رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه أن يتحول يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 إلى سيدي بوزيد منطلق ''الانفجار الثوري غير المسبوق في التاريخ''، وذلك نظرا لالتزامات طارئة''. ولم تكشف الرئاسة عن طبيعة هذه الإلتزامات الطارئة.
''التزامات طارئة'' تمنع رئيس الجمهورية من التحوّل إلى سيدي بوزيد
En continu
.
الخميس 17 ديسمبر 2020 | 2 جمادي الأول 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:47
|12:23
|07:26
|05:53
|
10°
|20°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
2.29 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-10
|20°-14
|18°-16
|18°-14
|18°-13
- Avoirs en devises
22536,5
(16 dec)
- Jours d'importation
157
- 1 € = 3,31523 DT 1$ =2,73144 DT
- Solde Compte du Trésor (16 dec) 1342,6 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 558 440) وزارة الصحة: 41 حالة وفاة و130
(211 168) نشرة السادسة مساء حول تطوّر الوضع
(199 807) فرنسا: انخفاض حاد بأعداد الإصابات
(100 907) فيروس كورونا: نحو ربع مليون إصابة
( 66 114) إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
( 65 834) إصابات كورونا تتخطى 63 مليونا حول
( 46 474) شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي :
( 35 654) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 33 134) كورونا.. 78 وفاة في المغرب و55 بال
( 29 401) نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج وا
( 28 636) هكذا ردّ المشيشي على سؤال صحيفة "ل
( 26 675) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 24 398) مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤك
( 23 756) محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقي
( 23 185) انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
( 22 911) سامية عبو تكشف كواليس اجتماع 11 نو
( 22 798) على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين
( 21 995) مدير معهد باستور يردّ على مخلوف:
( 21 664) سهام بن سدرين: اكثر ملف أثّر فيا،
( 21 372) موقع ميدل إيست آي البريطاني : الإم
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217063