   Saber - سيدي منصور  

''التزامات طارئة'' تمنع رئيس الجمهورية من التحوّل إلى سيدي بوزيد

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 22:08 قراءة: 0 د, 14 ث
قالت رئاسة الجمهورية في بلاغ الأربعاء 16 ديسمبر أن ''رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه أن يتحول يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 إلى سيدي بوزيد منطلق ''الانفجار الثوري غير المسبوق في التاريخ''، وذلك نظرا لالتزامات طارئة''. ولم تكشف الرئاسة عن طبيعة هذه الإلتزامات الطارئة.


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