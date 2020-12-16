بولبابه سالم: أنصح وزير التجهيز بالتخلي عن السيارة الثانية اذا فازت الشركة الصينية بجسر بنزرت لأنه سيكون تحت مراقبة الطابور السادس

باب نات -

في تدوينة على صفحته في الفيسبوك دعا الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم وزير التجهيز الى التخلي عن السيارة الثانية اذا فازت الشركة الصينية بصفقة جسر بنزرت الجديد حيث تمارس فرنسا ضغوطا على الدولة التونسية حتى تفوز بها شركة فرنسية معروفة .و اعتبر بولبابه سالم في تعليق ساخر ان المراقبة ستكون مجهرية من الطابور الخامس على وزير التجهيز مثلما حصل لوزير النقل السابق أنور معروف .من ناحية اخرى قال ايضا ان الاعلام الفرنسي انتقد تعامل سلطات بلاده مع رئيس الحكومة هشام المشيشي و اعتبرها فاقدة للياقة . و بيّن ان الفرنسيين احتفوا بقيس سعيد لأنه يمسك بالعلاقات الخارجية و الدفاع اما اقتصاديا و ثقافيا فتونس تابعة لفرنسا ."انتقد الإعلام الفرنسي تعامل دولته مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ،،، و اعتبرها فاقدة للياقة و هذا صحيح .الفرنسيون احتفوا بقيس سعيد لأنهم يدركون انه يشرف على العلاقات الخارجية و الدفاع و هناك تنسيق حتى في مجلس الامن بين تونس و فرنسا و نتذكر مشروع القرار الفرنسي التونسي حول ليبيا الذي أسقطته الولايات المتحدة .اما عن العلاقات الاقتصادية و الثقافية فنحن في تبعية لفرنسا التي تسعى اليوم الى فوز احد شركاتها بصفقة جسر بنزرت الجديد حيث كان عرض شركة صينية افضل بكثير . و سنرى حملة قريبة على وزير التجهيز ان فازت الشركة الصينية ، لذلك انصحه من الآن ان يتخلى تماما عن السيارة الثانية لأنها ستكون تحت مراقبة مجهرية من الطابور السادس ."